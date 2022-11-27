В Херсоне уже 17% потребителей со светом — глава ОВА 27 ноября, 20:06 Блекаут в украинских городах, 23 ноября (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.



Он отметил, что со светом частично:

Таврический микрорайон;

Северный микрорайон;

Шуменский микрорайон;

микрорайон Жилпоселок;

дома в районе железнодорожного вокзала.

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«Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают работать над этим», — пообещал Янушевич.



В воскресенье, 27 ноября, российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон.

С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.

