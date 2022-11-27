В Херсоне уже 17% потребителей со светом — глава ОВА
Блекаут в украинских городах, 23 ноября (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)
В Херсоне электроснабжение восстановлено уже для 17% бытовых потребителей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
Он отметил, что со светом частично:
- Таврический микрорайон;
- Северный микрорайон;
- Шуменский микрорайон;
- микрорайон Жилпоселок;
- дома в районе железнодорожного вокзала.
«Если в ваших домах еще нет света, оно появится в ближайшие дни. Наши энергетики продолжают работать над этим», — пообещал Янушевич.
В воскресенье, 27 ноября, российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон.
С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.