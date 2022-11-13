В Херсоне появились украинские блокпосты 13 ноября, 02:15 В освобожденном Херсоне установили украинские блокпосты и возобновили работу украинской полиции (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

В освобожденном от оккупантов Херсоне и вокруг него уже установили украинские блокпосты, на территории города работает около 200 полицейских.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что главной опасностью сейчас является массовое заминирование города и рассказал, что один из полицейских саперов был ранен 12 ноября во время разминирования административного здания.

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«Просим местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили такое, обязательно сообщите об этом правоохранителям», — подчеркнул глава Нацполиции.

Выехавших из города жителей Херсона полиция призвала не возвращаться до завершения стабилизационных мер.

Ранее сообщалось, что в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.

Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

