«Продолжение следует». В районе железнодорожного вокзала Херсона уничтожены склады российских военных — советник главы ВГА
В Херсоне раздались взрывы (Фото:Суспільне Херсон)
В среду, 6 июля, в Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских военных, заявил советник председателя областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань.
«В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов. Продолжение следует», — написал он в Facebook.
Ранее в СМИ появилась информация, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели взрывы.
Также сообщается о взрывах в оккупированном Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.
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