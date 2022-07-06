«Продолжение следует». В районе железнодорожного вокзала Херсона уничтожены склады российских военных — советник главы ВГА

6 июля, 16:00
В Херсоне раздались взрывы (Фото:Суспільне Херсон)

В Херсоне раздались взрывы (Фото:Суспільне Херсон)

В среду, 6 июля, в Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских военных, заявил советник председателя областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань.

«В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов. Продолжение следует», — написал он в Facebook.

www.facebook.com/sergey.khlan
Фото: www.facebook.com/sergey.khlan

Ранее в СМИ появилась информация, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели взрывы.

Видео дня

Также сообщается о взрывах в оккупированном Скадовске. Очевидцы рассказали о запуске ракет со стороны порта.

https://www.youtube.com/watch?v=bAznW9VCEIE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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