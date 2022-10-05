В Херсоне ночью нанесли удар по отелю, где могли жить сотрудники ФСБ 5 октября, 12:00 Ночью в отеле Нинель в Херсоне прогремели мощные взрывы (Фото:most.ks.ua)

В ночь на среду, 5 октября, в захваченном Херсоне прогремели мощные взрывы.

Как сообщает местное издание Мост, был нанесен удар по отелю Нинель в центральной части города.

Согласно сообщениям местных пабликов, есть предположение, что в отеле жили российские оккупанты и некоторые местные коллаборанты. Также туда заселились сотрудники ФСБ России.

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Среди оккупантов есть погибшие и раненые.

От удара также пострадало здание, расположенное недалеко от отеля.

Официальной информации об инциденте пока нет.

28 сентября украинские силы нанесли удар по большому скоплению российских военных, которые находились в общежитии колледжа во временно оккупированном Херсоне.

25 сентября российские СМИ сообщили, что ВСУ ударили по гостинице в оккупированном Херсоне, где базировались пропагандисты RT. По предварительной информации, там был ликвидирован бывший народный депутат Украины от Партии регионов, коллаборант Алексей Журавко