Отказываются принимать участие. В Херсоне учителя и родители игнорируют школы оккупантов — замглавы облсовета

22 июля, 17:00
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне учителя и родители игнорируют школы оккупантов.

«Благодаря патриотической позиции херсонских педагогов у оккупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года», — написал он в Telegram.

Видео дня

По его словам, подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, такая же ситуация и с учителями.

«Аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в «русские школы», — заявил он.

Соболевский добавил, что у оккупантов не сработала и идея массового «крымского педагогического десанта».

Читайте также:
Контрнаступление начинается? ВСУ активизирует атаки на юге Украины, снабжение оккупантов через один из ключевых мостов удалось остановить

«Крымчане благоразумно не торопятся переезжать на Херсонщину и заполнять собой вакансии в этой сфере. Отсюда и безумные назначения в херсонских школах и училищах, когда людей без педагогического образования привлекают к их руководству», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=1lks-nKh0A4&t=13s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Школа Херсон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Тяжелые решения НБУ и Минфина, а также плохие новости из Италии

В Украине на этой неделе вдруг прорвалась плотина экономических новостей

22 июля, 13:40
Мнения
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

22 июля, 12:22
Мнения
Высокие температуры могут влиять на людей гораздо более масштабно, чем вы думаете (Фото:Etienne Girardet/Unsplash)
Сделайте это /
Мир страдает от экстремальной жары. Пять способов охладиться в летний зной
21 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X