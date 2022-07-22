Отказываются принимать участие. В Херсоне учителя и родители игнорируют школы оккупантов — замглавы облсовета 22 июля, 17:00 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне учителя и родители игнорируют школы оккупантов.

«Благодаря патриотической позиции херсонских педагогов у оккупационных властей большая проблема с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года», — написал он в Telegram.

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По его словам, подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в этом участие, такая же ситуация и с учителями.

«Аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в «русские школы», — заявил он.

Соболевский добавил, что у оккупантов не сработала и идея массового «крымского педагогического десанта».

«Крымчане благоразумно не торопятся переезжать на Херсонщину и заполнять собой вакансии в этой сфере. Отсюда и безумные назначения в херсонских школах и училищах, когда людей без педагогического образования привлекают к их руководству», — сказал он.

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