В Херсоне застрелили блогера Валерия Кулешова 20 апреля, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Валерий Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством (Фото:Валерий Кулешов/Facebook)

В Херсоне утром 20 апреля убили 38-летнего блогера Валерия Кулешова, его машину расстреляли неизвестные.



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Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.



«По улице Кулиша 1А у дома констатировали смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. При осмотре умершего обнаружили огнестрельные ранения головы, тела и рук», — написал Хлань

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Расстреляли Кулешова в автомобиле у подъезда в Шуменском микрорайоне. Случилось это в 8:15.

С начала вторжения российских войск в Украину Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством. Имел статус участника АТО.

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