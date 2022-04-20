В Херсоне застрелили блогера Валерия Кулешова

20 апреля, 13:40
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Валерий Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством (Фото:Валерий Кулешов/Facebook)

Валерий Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством (Фото:Валерий Кулешов/Facebook)

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В Херсоне утром 20 апреля убили 38-летнего блогера Валерия Кулешова, его машину расстреляли неизвестные.

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Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Хлань.

«По улице Кулиша 1А у дома констатировали смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. При осмотре умершего обнаружили огнестрельные ранения головы, тела и рук», — написал Хлань

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Расстреляли Кулешова в автомобиле у подъезда в Шуменском микрорайоне. Случилось это в 8:15.

С начала вторжения российских войск в Украину Кулешов вел блог, в котором рассказывал, как живет Херсон, и занимался волонтерством. Имел статус участника АТО.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Блогеры

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