В Херсоне со здания ОГА исчез российский флаг — фото и видео 3 ноября, 11:27 Над зданием ОГА в Херсоне больше нет российского флага (Фото:t.me/SobolevskyiYurii)

В оккупированном Херсоне со здания Областной государственной администрации исчез российский флаг.

Соответствующее фото в четверг, 3 нобяря, у себя в Telegram опубликовал первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.

«Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, то сами снимете свои тряпки», — написал Соболевский.

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Также в Сети распространяется видео, подтверждающее отсутствие российского флага на здании Херсонской ОГА.

Ранее первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский назвал три причины, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения:

проблемы с обеспечением херсонской группировки ВС РФ, которая находится в оперативном отрыве от российских войск на левом берегу Днепра,

у оккупационных войск РФ на правобережном плацдарме нет сил и средств, а также уверенности в успехе возможного наступления на Николаев и Одессу,

построение обороны на левом берегу Днепра позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию реки Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.



Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.