У большинства жителей Херсона скоро появится водоснабжение 5 декабря, 00:18 Жители Херсона набирают воду из Днепра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что у 70% жителей Херсона в скором времени появится водоснабжение.



Такая возможность появилась после того, как была возобновлена работа насосной станции.

«Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции № 2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах», — заявил Янушевич.

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Вечером 3 декабря в Херсоне возобновили электроснабжение после очередного обстрела. В настоящее время свет есть у 75% населения города.

Электричество и вода во всех районах Херсона исчезли еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, поврежденных российскими оккупантами перед бегством.

После освобождения города российские войска регулярно ведут по нему огонь. Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, погибли 19 человек, пострадали 37, среди них один ребенок.