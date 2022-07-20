В Херсоне и Скадовске прогремели взрывы

20 июля, 23:58
Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

В оккупированном Херсоне и Скадовске очевидцы сообщают о взрывах. Также местные жители заявляют о взрывах в Харькове.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:
Месяц в оккупации. Житель Херсона рассказал НВ, как выживает и на что надеется его город

По словам местных жителей, в Харькове раздалось несколько взрывов.

Их слышали в Немышлянском и Салтовском районах. В городе идет воздушная тревога.

Видео дня

Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в оккупированном Херсоне и Скадовске.

Ни украинская, ни российская сторона пока официально не комментировали этот инцидент.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Харьков Херсон Херсонская область Война России против Украины Скадовск

Эксклюзивы НВ

Получить профессиональную медицинскую помощь при депрессии очень важно (Фото:christopher lemercier/Unsplash)
У вас получится /
Шесть удачных способов справиться с депрессией и тревогой
20 июля, 21:00
Медицина
Защита от гиперзвуковых ракет (Фото:L3Harris)
В США готовят новую спутниковую систему защиты от гиперзвуковых ракет. Что об этом известно?
20 июля, 21:00
Инновации
Балетки всегда переживают мимолетные обувные тренды, потому что они вне сезона (Фото:instagram.com/louloudesaison)
Возвращение классики /
«Скучный» обувной тренд для тех, кто готов отказаться от каблуков
20 июля, 19:19
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X