В Херсоне и Скадовске прогремели взрывы
Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)
В оккупированном Херсоне и Скадовске очевидцы сообщают о взрывах. Также местные жители заявляют о взрывах в Харькове.
Об этом сообщает Суспільне.
По словам местных жителей, в Харькове раздалось несколько взрывов.
Их слышали в Немышлянском и Салтовском районах. В городе идет воздушная тревога.
Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в оккупированном Херсоне и Скадовске.
Ни украинская, ни российская сторона пока официально не комментировали этот инцидент.
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