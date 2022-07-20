В Херсоне и Скадовске прогремели взрывы 20 июля, 23:58 Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

В оккупированном Херсоне и Скадовске очевидцы сообщают о взрывах. Также местные жители заявляют о взрывах в Харькове.

Об этом сообщает Суспільне.

По словам местных жителей, в Харькове раздалось несколько взрывов.

Их слышали в Немышлянском и Салтовском районах. В городе идет воздушная тревога.

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Кроме того, очевидцы сообщают о взрывах в оккупированном Херсоне и Скадовске.

Ни украинская, ни российская сторона пока официально не комментировали этот инцидент.

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