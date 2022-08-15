В Херсоне дети нашли гранатомет и случайно выстрелили из него во двор — видео

15 августа, 11:52
Откуда у детей оказался РПГ, не известно (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)

Откуда у детей оказался РПГ, не известно (Фото:Скриншот видео Андрея Цаплиенко)

Во временно оккупированном РФ Херсоне дети нашли ручной гранатомет и случайно выстрелили из него.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео с одной из камер наблюдения, установленной на улице, где произошел данный инцидент.

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Как видно на обнародованных кадрах, двое школьников, у одного из которых в руках был РПГ, шли по частному сектору и играли с ним.

В какой-то момент гранатомет выстрелил в один из дворов, после чего перепуганные дети бросили тубус и сбежали с места происшествия.

Где именно херсонские школьники раздобыли оружие, не известно.

Информации о возможных пострадавших в результате инцидента, который, судя по видео, произошел еще весной, не поступало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Оружие Российская агрессия Херсон Гранатомет РПГ Дети Подростки Война России против Украины

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