В Херсоне российские военные задержали декана университета

3 июня, 22:32
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Российские военные задержали декана университета Ивана Мринского (Фото:Иван Мринский/Facebook)

Российские военные задержали декана университета Ивана Мринского (Фото:Иван Мринский/Facebook)

Российские военные задержали декана агрономического факультета Херсонского государственного аграрно-экономического университета Ивана Мринского.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает в Facebook заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Обыски на агрономическом факультете Херсонского государственного аграрно-экономического университета. По предварительной информации, задержан декан факультета, кандидат сельскохозяйственных наук, Иван Мринский», — говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, в чем именно захватчики обвиняют Мринского.

Во временно оккупированном Херсоне россияне призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Директора школ заявили, что их это не устраивает.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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