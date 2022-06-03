В Херсоне российские военные задержали декана университета
Российские военные задержали декана университета Ивана Мринского (Фото:Иван Мринский/Facebook)
Российские военные задержали декана агрономического факультета Херсонского государственного аграрно-экономического университета Ивана Мринского.
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Пока неизвестно, в чем именно захватчики обвиняют Мринского.
Во временно оккупированном Херсоне россияне призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Директора школ заявили, что их это не устраивает.
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