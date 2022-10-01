В Херсоне российские оккупанты взяли в плен трех волонтеров

1 октября, 13:35
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Херсон (Фото:События via Facebook)

Херсон (Фото:События via Facebook)

Военные РФ во временно оккупированном Херсоне захватили в плен трех волонтеров, сообщает полиция в Facebook.

«В Херсоне военные РФ забрали в плен трех местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам», — говорится в сообщении.

Отмечено, что обстоятельства похищения волонтеров устанавливаются.

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Всего за прошедшие сутки сотрудники полиции открыли 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области. Среди них захват учреждений, похищение и пытки людей, мародерство.

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https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid036Se3rPadJpCFCurqgAZfuhHJSW1eFrVPYErTgqNvaRVot24sAS3XSoQ7AB1Wsoajl
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Волонтеры Херсон Плен Война России против Украины

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