В Херсоне российские оккупанты взяли в плен трех волонтеров 1 октября, 13:35 Херсон (Фото:События via Facebook)

Военные РФ во временно оккупированном Херсоне захватили в плен трех волонтеров, сообщает полиция в Facebook.



«В Херсоне военные РФ забрали в плен трех местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам», — говорится в сообщении.

Отмечено, что обстоятельства похищения волонтеров устанавливаются.



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Всего за прошедшие сутки сотрудники полиции открыли 25 уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области. Среди них захват учреждений, похищение и пытки людей, мародерство.