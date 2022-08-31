В Херсоне российские контрактники и ФСБ устроили перестрелку в кафе, трое погибших — СМИ 31 августа, 20:53 ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

В июне российские военные и работники ФСБ устроили стрельбу в одном из кафе временно оккупированного Херсона, сообщает Yahoo. Трое из них погибли.

Согласно отчету Следственного комитета РФ, который оказался в распоряжении журналистов, перестрелка произошла 19 июня около 20:00. Трое ФСБшников — Игорь Якубинский, Сергей Привалов и Д. А. Бородин — вошли в кафе на проспекте Ушакова. В заведении уже выпивали российские контрактники — сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин из восьмого артиллерийского полка ЧФ РФ.

Видео дня

ФСБшники якобы упрекнули оккупантов за пьянство в форме и с оружием. Обухов в ответ выстрелил из пистолета в пол. ФСБшник Привалов попытался выхватить пистолет, а Сосудин открыл огонь из Ак-74 — Якубинский и Привалов открыли ответный огонь.

В результате перестрелки погибли контрактник Обухов, ФСБшники Привалов и Якубинский. Бородина и Судина госпитализировали в госпиталь в Севастополе. Еще один ФСБшник, имя которого не раскрывается, скрылся с места перестрелки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.