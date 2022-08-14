В Херсоне россияне заставляют медиков получать зарплату в рублях — разведка 14 августа, 18:54 Херсон (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Оккупационные власти в Херсоне угрожают медикам увольнением в любой момент за отказ получать зарплату в рублях.

Об этом сообщает в Telegram ГУР.

«Во временно оккупированном Херсоне представители оккупационной администрации выдвигают требования сотрудникам скорой помощи по составлению заявлений о согласии работать под эгидой „новой власти“. Это также предполагает согласие получать заработную плату в российских рублях», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что в случае отказа медикам предоставляется временное разрешение на работу с предупреждением о возможном увольнении в любой момент.

Также оккупанты пытаются возобновить обучение в Херсонской морской академии. Они объявили о начале набора курсантов на 2022—2023 учебный год. На зданиях академии вывешен флаг зеленого цвета с пометкой Z.

Кроме того, по данным ГУР, продолжаются мероприятия по сбору паспортных данных жителей. Оккупанты заставляют заполнять анкеты всех работников коммунальных предприятий и пенсионеров, которые получают «гуманитарную помощь».

Данные собирают также у тех, кто обращается к оккупационным властям по любым вопросам — регистрация новорожденных, оказание медицинской помощи и т. д.

Также всем, кто приобрел стартовые пакеты российских мобильных операторов, поступают смс-сообщения с предложением предоставить паспортные данные в обмен на пять ГБ интернета.



Как сообщают в разведке, на территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодняшний день проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек).

«Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток», — добавляют в ГУР.



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