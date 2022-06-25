Сломали позвоночник и нанесли тяжелые травмы головы. В Херсоне россияне избили 70-летнюю волонтерку из-за отказа сдать украинский паспорт 25 июня, 16:01 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне россияне сломали позвоночник 70-летней волонтерке Татьяне Антонюк (Фото:Первое медицинское объединение Львова / Facebook)

Пожилую журналистку и волонтерку из Херсона жестоко избили российские оккупанты, потому что она не хотела отдавать украинский паспорт. У женщины перелом позвоночника и тяжелые ушибы головы.

Об этом рассказали на странице Первого медобъединения Львова в Facebook.

«В полусознательном состоянии, с переломом позвоночника, 70-летняя Татьяна Антонюк едва смогла залезть в машину и сбежать с вражеского блокпоста. Уже больше месяца женщина находится в больнице Св. Луки Первого медобъединения Львова», — говорится в сообщении.

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Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна ходила, нейрохирургам пришлось провести сложную вертебропластику — то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент.

Отмечается, что до мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в ВСУ и очень переживал за ее безопасность.

Автомобиль, на котором женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосту. Россияне отняли у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт — это была ее принципиальная позиция — начали избивать. Сбежать ей удалось чудом. Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она доехала до Львова, где была помещена в больницу Святого Луки.

«Операция прошла успешно. Херсонка Татьяна уже поднимается с кровати и настроена решительно. Говорит: лечиться долго не будет, ведь отлеживаться нет времени — нужно волонтерить», — рассказали в медучреждении.

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