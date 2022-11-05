В Херсоне оккупанты ищут местных, которые отказались «эвакуироваться» — Генштаб 5 ноября, 07:49 В Херсоне захватчики «охотятся» на местных, отказавшихся «эвакуироваться» (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Херсоне россияне пытаются обнаружить отказавшихся местных жителей «эвакуироваться» на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. В Мелитополе в больницах не хватает квалифицированного персонала, чтобы оперировать оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на субботу, 5 ноября.

Как говорится, Херсон грабят, инфраструктуру уничтожают.

Кроме того, с ноября текущего года в Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях россиян не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

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В пятницу, 4 ноября, глава кремлевского режима заявил на Красной площади, что «проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий».

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.