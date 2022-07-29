На другой берег — 250 гривен. В Херсоне россияне обустроили платную паромную переправу через Днепр 29 июля, 18:15 Антоновский мост, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После точных ударов ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне российские захватчики обустроили паромную переправу — несмотря на обещания, не бесплатную.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Местные жители рассказали, что переправа через реку стоит 250 гривен.

«В Херсоне оккупанты запустили паромную переправу через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста. Оккупационные власти заявляли, что пользоваться ею можно будет бесплатно, но очевидцы рассказывают, что одна поездка стоит 250 гривен», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что помимо легкового транспорта переправой пользуются военные России, переправляя свою технику.

В ОВА также сообщили, что в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие России незаконно завладели автомобилями гражданских ВАЗ-2106 и Volkswagen Bora, а также грузовыми ГАЗ-3307 и ГАЗ-53.

В Twitter пользователи также публикуют фотографию со спутника, где видно потон россиян через Днепр.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.



В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.



Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что оккупанты не смогут быстро восстановить Антоновский мост из-за отсутствия документации и техники.

В Генштабе ВСУ сообщили, что за последние две недели защитники Украины освободили три населенных пункта в Херсонской области.



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