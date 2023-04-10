Войска РФ ударили по больнице и художественному музею в Херсоне, а в Краматорске обстреляли кладбище
Последствия обстрела кладбища в Краматорске (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
В ночь на понедельник, 10 апреля, войска РФ обстреляли кладбище в Краматорске Донецкой области, а утром ударили по больнице и художественному музею Херсона.
Как сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в своем Facebook, в результате атаки на кладбище обошлось без пострадавших.
Он также показал фото последствий удара. На них видно, что на кладбище повреждены могилы и памятники.
Также российские оккупанты ударили по больнице в Суворовском районе Херсона.
В Херсонской областной военной администрации в Telegram сообщили, что из-за взрывов были повреждены несколько окон.
Серьезных разрушений и пострадавших нет.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский добавил в своем Telegram, что под вражеским обстрелом также оказался художественный музей Херсона. Здание получило повреждение, но люди не пострадали.
Войска РФ не прекращают обстреливать украинские населенные пункты вблизи линии фронта и в тылу. В результате атак в Харьковской области пострадали мирные жители.