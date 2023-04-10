Войска РФ ударили по больнице и художественному музею в Херсоне, а в Краматорске обстреляли кладбище 10 апреля, 10:37 Последствия обстрела кладбища в Краматорске (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

В ночь на понедельник, 10 апреля, войска РФ обстреляли кладбище в Краматорске Донецкой области, а утром ударили по больнице и художественному музею Херсона.

Как сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в своем Facebook, в результате атаки на кладбище обошлось без пострадавших.

Он также показал фото последствий удара. На них видно, что на кладбище повреждены могилы и памятники.

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Фото: Александр Гончаренко/Facebook

Также российские оккупанты ударили по больнице в Суворовском районе Херсона.

В Херсонской областной военной администрации в Telegram сообщили, что из-за взрывов были повреждены несколько окон.

Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Фото: Херсонская ОВА/Telegram

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский добавил в своем Telegram, что под вражеским обстрелом также оказался художественный музей Херсона. Здание получило повреждение, но люди не пострадали.

Войска РФ не прекращают обстреливать украинские населенные пункты вблизи линии фронта и в тылу. В результате атак в Харьковской области пострадали мирные жители.