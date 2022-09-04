Еще одна собственность Сальдо. В Херсоне взорвался склад российских боеприпасов — мэр Олешек 4 сентября, 15:30 В Херсоне взорвался склад боеприпасов россиян (Фото:Мэр Олешек Евгений Рыщук/Telegram)

В Херсоне ВСУ нанесли удар по строительно-монтажному управлению, которое является собственностью российского гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо.



Об этом сообщил городской глава Олешек Херсонской области Евгений Рыщук в Telegram.

«Прилет в СМУ-5. Взрывается боекомплект. Если кто не знал, этот объект — собственность Сальдо», — написал он.

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Днем в субботу, 3 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Сообщалось о прилетах по гостинице Затерянный мир, принадлежащей коллаборанту Владимиру Сальдо.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко с ссылкой на источники писал, что в гостинице Сальдо базировались россияне.

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