В Херсоне прозвучала серия взрывов: очевидцы сообщают о попадании по скоплению оккупантов 30 августа, 10:17 В Херсоне было слышно несколько взрывов (Фото:zsuwar / Telegram)

Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов.

Около 09:30 местные телеграм-каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города.

Около 10:00 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Предварительно, в результате произошел пожар на месте скопления российских оккупантов в районе авторынка.

Видео дня

Российские пропагандисты пишут, что над оккупированным городом якобы сработала их система противовоздушной обороны.

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