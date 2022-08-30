В Херсоне прозвучала серия взрывов: очевидцы сообщают о попадании по скоплению оккупантов

30 августа, 10:17
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В Херсоне было слышно несколько взрывов (Фото:zsuwar / Telegram)

В Херсоне было слышно несколько взрывов (Фото:zsuwar / Telegram)

Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов.

Около 09:30 местные телеграм-каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города.

Около 10:00 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Предварительно, в результате произошел пожар на месте скопления российских оккупантов в районе авторынка.

Видео дня

Российские пропагандисты пишут, что над оккупированным городом якобы сработала их система противовоздушной обороны.

https://www.youtube.com/embed/qw-4L_7G2og
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Контрнаступление Взрыв Война России против Украины Чернобаевка

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