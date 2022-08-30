В Херсоне прозвучала серия взрывов: очевидцы сообщают о попадании по скоплению оккупантов
В Херсоне было слышно несколько взрывов (Фото:zsuwar / Telegram)
Утром во вторник, 30 августа, в окрестностях Херсона и в самом городе раздалась серия взрывов.
Около 09:30 местные телеграм-каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города.
Около 10:00 очевидцы сообщили о повторных взрывах в Херсоне. Предварительно, в результате произошел пожар на месте скопления российских оккупантов в районе авторынка.
Российские пропагандисты пишут, что над оккупированным городом якобы сработала их система противовоздушной обороны.
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