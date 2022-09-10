В Херсоне раздались взрывы: прилетело по ремонтной базе и автопарку оккупантов — журналист 10 сентября, 18:30 Дым виднеется над местом прилетов в Херсоне (Фото:Ху@вый Херсон / Telegram)

В субботу, 10 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздалось несколько взрывов. По неофициальной информации, прилетело по ремонтной базе и автопарку оккупантов.

Около 16.30 о мощном взрыве в городе сообщили корреспонденты Суспыльного. Местные телеграм-каналы писали о звуке, похожем на взрыв гранаты.

Через пол часа появились новые сообщения о 4-5 взрывах в городе. Местные паблики опубликовали фото дыма над местом прилета. Сообщается о попадании в районе промзоны.

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Херсонский журналист Константин Рыженко сообщает о прилете по ремонтной базе и автопарку российских оккупантов.

Также, по его словам, прилетело по ООО Алкоресурс, где размещался личный состав и бронетехника россиян.

«Все две цели наша коллаборация долго наблюдала. На Сенявине был небольшой штаб, тактического уровня, казарма + техника (по личному составу информации, к сожалению, нет, там было сложно считать, но не менее 50 человек учитывая количество техники, хотя я считаю что более 50). На Алкоресурсе размещался личный состав (около 100 человек) и бронетехника где-то 15−20 единиц», — написал журналист.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.



Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

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