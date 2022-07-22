На окраине Херсона прогремел мощный взрыв — СМИ

22 июля, 14:30
В Херсоне прогремел взрыв (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

В Херсоне прогремел взрыв (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

На окраине Херсона прогремел мощный взрыв, сообщает в Telegram Суспільне Херсон со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Местное издание Мост сообщает, что взрыв произошел в районе Зимовника.

Его происхождение выясняется.

Местные СМИ сообщают, что взрыв мог быть в карьере возле Нефтезавода.

Видео дня

Ранее украинские силы нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

До этого кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту он нуждается в серьезном ремонте.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лео Бабаута: «Выработайте привычку сосредотачиваться» (Фото:gstockstudio/Depositphotos)
Четыре принципа. Как сделать свой день максимально продуктивным
Лео Бабаута
21 июля курс доллара в обменниках поднялся до 40 грн/$, но ненадолго (Фото:Андрей Самофалов / НВ)
Сюжет
Курс от НБУ 36,6 грн за доллар /
Из-за девальвации все снова подорожает — насколько и как быстро?
22 июля, 08:52
Финансы
Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook)
«Finita la comedia» /
Интервью с дипломатом Андреем Мельником о «летаргическом сне» Германии в отношении РФ и горьком «пробуждение»
22 июля, 08:20
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X