На окраине Херсона прогремел мощный взрыв — СМИ
В Херсоне прогремел взрыв (Фото:Константин Рыженко/Telegram)
На окраине Херсона прогремел мощный взрыв, сообщает в Telegram Суспільне Херсон со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Местное издание Мост сообщает, что взрыв произошел в районе Зимовника.
Его происхождение выясняется.
Местные СМИ сообщают, что взрыв мог быть в карьере возле Нефтезавода.
Ранее украинские силы нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.
До этого кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту он нуждается в серьезном ремонте.
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