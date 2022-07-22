На окраине Херсона прогремел мощный взрыв — СМИ 22 июля, 14:30 В Херсоне прогремел взрыв (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

На окраине Херсона прогремел мощный взрыв, сообщает в Telegram Суспільне Херсон со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Местное издание Мост сообщает, что взрыв произошел в районе Зимовника.

Его происхождение выясняется.

Местные СМИ сообщают, что взрыв мог быть в карьере возле Нефтезавода.

Видео дня

Ранее украинские силы нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту в Херсоне.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что у российских оккупантов возникли трудности с ремонтом Антоновского моста во временно захваченном Херсоне.

До этого кремлевский гауляйтер в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту он нуждается в серьезном ремонте.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.