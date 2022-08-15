«Кошмарят оккупантов». В Херсоне появляются украинские патриотические рисунки — фото

15 августа, 11:34
На улицах Херсона появляются украинские патриотические рисунки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

На улицах Херсона появляются украинские патриотические рисунки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

На улицах Херсона появляются украинские патриотические рисунки, сообщило Движение гражданского сопротивления Желтая лента в Telegram.

Инфографика: НВ

«Херсонцы борются в оккупации. Активисты Желтой Ленты кошмарят оккупантов, и показывают, что им здесь не рады», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что местные жители смело сопротивляются оккупантам и ждут ВСУ.

Видео дня

t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru
t.me/yellowribbon_ru
Фото: t.me/yellowribbon_ru

15 августа Генштаб сообщал, что на Южнобужском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов.

Депутат Херсонского облсовета заявлял, что следующие две недели будут решающими для временно оккупированной Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=oQwW4H7M5rc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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