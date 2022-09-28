«Будет суд, будет Гаага». На улицах Херсона появились патриотические листовки — фото 28 сентября, 17:00 На улицах Херсона появились патриотические открытки (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

На улицах Херсона после проведения псевдореферендума появились патриотические листовки, сообщили активисты движения Жовта стрічка в Telegram.

«Херсон — это Украина, Херсонцы — не признают результаты цирк-референдума. Мы распространили очередные листовки, ленты и граффити», — говорится в сообщении.

Активисты поблагодарили херсонцев, которые продолжают бойкотировать референдум, а также игнорировать оккупантов.

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«Херсонцы не берут российский паспорт, херсонцы не смотрят рашистские новости и херсонцы, конечно, ждут ВСУ», — говорится в сообщении.



Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

Фото: t.me/yellowribbon_ru

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.