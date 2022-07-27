«Этот Himars созрел для нового удара». На улицах Херсона появились открытки о контрнаступлении ВСУ — фото

27 июля, 16:01
В Херсоне появились открытки о контрнаступлении ВСУ (Фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В Херсоне появились открытки о контрнаступлении ВСУ (Фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

На улицах Херсона появились листовки о контрнаступлении ВСУ, сообщило Главное управление разведки Украины в Facebook.

«У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень деликатные задачи, приближая нашу победу», — говорится в сообщении.

facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
НВ
Фото: НВ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Контрнаступление Война России против Украины

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