«Этот Himars созрел для нового удара». На улицах Херсона появились открытки о контрнаступлении ВСУ — фото 27 июля, 16:01 В Херсоне появились открытки о контрнаступлении ВСУ (Фото:facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

На улицах Херсона появились листовки о контрнаступлении ВСУ, сообщило Главное управление разведки Украины в Facebook.

«У кого еще есть сомнения, существуют ли украинские партизаны? Они решают очень деликатные задачи, приближая нашу победу», — говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Фото: НВ

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