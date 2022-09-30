В Херсоне после псевдореферендума оккупанты затихли и не знают, что делать — ОК Юг 30 сентября, 12:23 В Херсоне после псевдореферендума оккупанты находятся в растерянности (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В захваченном Херсоне после проведения псевдореферендума коллаборанты «затихли» и не знают, что делать дальше с его результатами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«У гауляйтеров определенная растерянностью, они не понимают, что дает им „референдум“, который они провели по указанию сверху, поскольку это не останавливает Силы обороны, которые продолжают двигаться вперед», — сказала она.

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По ее словам, любые серьезные продвижения оккупантов в Херсонской области невозможны, поскольку у них нарушена логистика и постоянно взрываются склады с боеприпасами.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».