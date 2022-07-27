В соцсетях сообщили о подрыве в Херсоне машины с коллаборантами — видео 27 июля, 16:50 По имеющимся данным, в результате взрыва коллаборанты получили ранения (Фото:Скриншот видео МОСТ ХЕРСОН/Twitter)

В среду, 27 июля, в соцсетях появилась информация о подрыве во временно оккупированном РФ Херсоне автомобиля с двумя коллаборантами.

Как сообщается, инцидент произошел на проспекте Адмирала Сенявина.

Согласно имеющимся данным взрывное устройство сработало на пути следования машины с так называемыми «правоохранителями», которые в результате происшествия получили ранения, но остались живы.

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Других подробностей на данное время нет.

Украинская сторона взрыв в Херсоне пока не комментировала.

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