Оккупированный Херсон и часть области без света и воды — росСМИ

6 ноября, 16:02
Поделиться:
Каховская ГЭС (Фото:Lalala0405/Wikipedia)

Каховская ГЭС (Фото:Lalala0405/Wikipedia)

Во временно захваченном Херсоне сообщают об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжение также отсутствует в некоторых районах области.

Об этом сообщает местное издание Мост и пропагандистские СМИ.

Отмечается, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны.

Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

Видео дня

«Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются», — пишет росСМИ.

Позже пропагандисты сообщили, что в результате «теракта» на ЛЭП Берислав — Каховка без света осталось более 10 населенных пунктов Херсонской области. Также в областном центре отсутствует водоснабжение.

По данным российского СМИ, «администрация» Херсонской области сообщает о теракте, организованном «украинскими диверсантами».

До этого в воскресенье, 6 ноября, «власти» Херсона обвинили украинские войска в «обстрелах» Каховской ГЭС. Якобы ВСУ нанесли удары шестью ракетами HIMARS, одна из которых попала в шлюз плотины.

Українські офіційні органи маячні пропагандистів не коментують.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон Водоснабжение Провокация Электроснабжение Свет Война России против Украины Каховская ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X