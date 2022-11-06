Оккупированный Херсон и часть области без света и воды — росСМИ 6 ноября, 16:02 Каховская ГЭС (Фото:Lalala0405/Wikipedia)

Во временно захваченном Херсоне сообщают об отсутствии электричества и воды во всех районах города. Энергоснабжение также отсутствует в некоторых районах области.

Об этом сообщает местное издание Мост и пропагандистские СМИ.

Отмечается, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны.

Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

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«Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются», — пишет росСМИ.

Позже пропагандисты сообщили, что в результате «теракта» на ЛЭП Берислав — Каховка без света осталось более 10 населенных пунктов Херсонской области. Также в областном центре отсутствует водоснабжение.

По данным российского СМИ, «администрация» Херсонской области сообщает о теракте, организованном «украинскими диверсантами».

До этого в воскресенье, 6 ноября, «власти» Херсона обвинили украинские войска в «обстрелах» Каховской ГЭС. Якобы ВСУ нанесли удары шестью ракетами HIMARS, одна из которых попала в шлюз плотины.

Українські офіційні органи маячні пропагандистів не коментують.