В Херсоне осталось 20% населения — пресс-офицер города 2 февраля, 04:47 Разрушение в Херсоне после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Прес-офицер Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что в городе находится около 60 тысяч человек — это 20% от населения города.



Об этом сообщает Медиацентр Украины.

"100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные. Остаются преимущественно социально незащищенные слои населения, которые не могут позволить себе эвакуацию, или очень патриотические люди", - заявил Плетенчук.

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Он отметил, что в настоящее время в городе нет безопасных мест, ведь россияне ведут обстрелы всего города. Наиболее опасным в Херсоне является микрорайон Остров, где оккупанты обстреливают коммуникации систем жизнеобеспечения.

"Там до сих пор остаются люди, даже с детьми. И у них постоянно возникают проблемы с энергоснабжением, потому что ремонтные бригады не всегда туда могут выехать из-за опасности", - сообщил Плетенчук.

В то же время, в городе есть водо- и теплоснабжение, работают магазины, аптеки и пункты выдачи гуманитарной помощи.