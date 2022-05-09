Вышли с красными флагами. В Херсоне российские оккупанты устроили «празднование 9 мая» — видео
В Херсоне оккупанты устроили празднование 9 мая (Фото:Скриншот/kherson today)
В Херсоне российские оккупанты устроили «празднование 9 мая».
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Об этом сообщает Суспільне Херсон.
Оккупанты собрали в парке Славы людей с красными флагами. Все снимают на видео для российских СМИ.
Как сообщает местное издание Мост, утром, 9 мая собралось несколько сотен человек. Не было ни традиционного шествия от площади Героев до парка Славы, ни большого количества участников, как это было в предыдущие годы.
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