В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть масштаб потерь — разведка

7 июля, 13:03
Оккупанты пытаются скрыть масштаб потерь (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Оккупанты пытаются скрыть масштаб потерь (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Херсоне для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Читайте также:
«Продолжение следует». В районе железнодорожного вокзала Херсона уничтожены склады российских военных — советник главы ВГА

По данным разведки, в окрестностях города неоднократно замечали места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

Видео дня

«Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за следствие артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/yXBvO4acbWE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Разведка Херсон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

В первые месяцы войны Дмитрий Цыганков работал с женой в ирпенском супермаркете Сільпо (Фото:facebook Дмитрия Цыганкова)
Цены, импорт, дефицит /
Как Сільпо поставило бизнес на военные рельсы и растет вопреки войне — интервью НВ
7 июля, 11:25
Экономика
Дариус Фору: «Старайтесь не использовать шоппинг для борьбы со скукой» (Фото:luminastock/Depositphotos)
Простые советы. Как накопить сбережения, не слишком себя ограничивая
Дариус Фору
Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
7 июля, 09:28
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X