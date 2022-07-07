В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть масштаб потерь — разведка 7 июля, 13:03 Оккупанты пытаются скрыть масштаб потерь (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Херсоне для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

По данным разведки, в окрестностях города неоднократно замечали места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

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«Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за следствие артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается», — говорится в сообщении.

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