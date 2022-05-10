В оккупированном Херсоне россияне ищут списки заброшенных квартир, чтобы размещать своих военных — разведка

10 мая, 16:45
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Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

В оккупированном Херсоне от председателей ОСМД микрорайонов «Таврический» и «Жилпоселок» требуют списки пустых квартир для размещения российских военнослужащих и сотрудников спецслужб.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Также в ГУР пишут, что увеличивается количество блокпостов и передвижных патрулей в городе.

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«Жителей убеждают, что продвижение со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно принять данную реальность и работать под руководством „новой власти“», — говорится в сообщении.

«А недавно в Херсон прибыл, так называемый, „председатель ДНР“ Денис Пушилин. Ожидается, что его прибытие связано с организацией антиукраинских провокаций. А также решение вопроса „изменения статуса“ Херсона», — отмечают в разведке.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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