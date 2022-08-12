В Херсоне оккупанты решили защитить себя от танков ВСУ деревянными «ежами» — видео 12 августа, 14:15 Деревянные конструкции «защищают» проезд к Апелляционному суду Херсона (Фото:Скриншот видео Константина Рыженко)

На фоне контрнаступательных действий ВСУ на южном направлении во временно оккупированном РФ Херсоне российские войска решили защитить себя подручными средствами.

В частности, останавливать украинскую бронетехнику захватчики планируют деревянными противотанковыми «ежами».

Соответствующее видео с одной из улиц города обнародовал у себя в Telegram-канале местный журналист Константин Рыженко.

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По его словам, деревянные конструкции «защищают» проезд к Апелляционному суду города.

«Эти дрова для мангала возле апелляционного типа противотанковые ежи», — написал Рыженко в комментарии к опубликованным кадрам.

Помимо этого, войска РФ готовятся к освобождению ВСУ Херсона, проводя рейды в поисках украинских партизан, устраивающих разнообразные диверсии, как в самом городе, так и в других населенных пунктах области.

Тем временем украинские военные уничтожают переправы через Днепр, чтобы усложнить логистику оккупантов.

Как рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, последней транспортной артерией для ВС РФ был Каховский мост, который был выведен из строя в результате ракетного удара 10 августа.

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