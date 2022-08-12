В Херсоне оккупанты решили защитить себя от танков ВСУ деревянными «ежами» — видео

12 августа, 14:15
Деревянные конструкции «защищают» проезд к Апелляционному суду Херсона (Фото:Скриншот видео Константина Рыженко)

Деревянные конструкции «защищают» проезд к Апелляционному суду Херсона (Фото:Скриншот видео Константина Рыженко)

На фоне контрнаступательных действий ВСУ на южном направлении во временно оккупированном РФ Херсоне российские войска решили защитить себя подручными средствами.

В частности, останавливать украинскую бронетехнику захватчики планируют деревянными противотанковыми «ежами».

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Соответствующее видео с одной из улиц города обнародовал у себя в Telegram-канале местный журналист Константин Рыженко.

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По его словам, деревянные конструкции «защищают» проезд к Апелляционному суду города.

«Эти дрова для мангала возле апелляционного типа противотанковые ежи», — написал Рыженко в комментарии к опубликованным кадрам.

Помимо этого, войска РФ готовятся к освобождению ВСУ Херсона, проводя рейды в поисках украинских партизан, устраивающих разнообразные диверсии, как в самом городе, так и в других населенных пунктах области.

https://www.youtube.com/embed/1t0mzJyLd6k

Тем временем украинские военные уничтожают переправы через Днепр, чтобы усложнить логистику оккупантов.

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Как рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, последней транспортной артерией для ВС РФ был Каховский мост, который был выведен из строя в результате ракетного удара 10 августа.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Танки Российская агрессия Херсон Российские военные Война России против Украины

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