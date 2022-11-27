Болят ноги, голова и спина: в Херсоне оккупанты просили врачей ставить липовые диагнозы, чтобы сбежать с фронта — WSJ 27 ноября, 10:20 В Херсоне врачи ставили оккупантам ложные диагнозы, чтобы те могли сбежать с фронта (Фото:REUTERS/Florion Goga/File Photo)

Российские военные обращались к херсонским врачам с просьбой поставить фейковые диагнозы. Так они хотели сбежать с фронта, когда Украина начала наносить удары по российским базам и линиям снабжения в Херсонской области.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Такие факты журналистам рассказало руководство городской клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. После оккупации главврач Леонид Ремига и персонал сохранили проукраинскую позицию и отказывались сотрудничать с оккупантами, говоря, что больница закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Не помогли россиянам и попытки втереться в доверие Ремиги с помощью ФСБ — те предлагали любую помощь.

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В июне Ремигу вызвали к так называемому министру здравоохранения Херсонской области Вадиму Ильмиеву, который обвинил главного врача медучреждения в антироссийской позиции. После этого россияне поставили руководить больницей главную медсестру Ларису Малету, а Ремигу хотели арестовать. Однако у него случился инсульт и его положили на лечение.

После этого Малета и Ремига договорились, что женщина будет сотрудничать с оккупантами, предварительно сказав об этом СБУ, чтобы ее не считали коллаборанткой. Однако в августе Малета уехала из Херсона, а Ремига перебрался из больницы к одному из родственников.

В том же месяце в больницу постоянно приходили российские солдаты и просили врачей поставить им фейковые диагнозы, чтобы не идти на фронт.

«Один военный сказал, что у него проблемы с коленями, рассказал заведующий травматологическим отделением Тропинки Андрей Кокшаров. Сканирование показало, что ничего страшного, но солдат попросил доктора Кокшарова преувеличить. Доктор Кокшаров писал, что у него артрит и ему нужно уйти с фронта. „Чем меньше их, тем лучше, — сказал он. — Я был готов выписать эти диагнозы для всей армии“», — пишет издание.

9 ноября из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.