В Херсоне оккупанты вывезли в неизвестном направлении местного жителя за флаг Украины 18 августа, 18:30 Херсон (Фото:Події via Facebook)

Российские захватчики похитили мужчину из дома в оккупированном Херсоне. Во время незаконного обыска они обнаружили у него флаг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсона.

По информации правоохранителей, оккупанты ворвались в дом 45-летнего местного жителя.

После того, как оккупанты обнаружили флаг Украины в гараже мужчины, военные связали ему руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

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15 августа первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что большинство командования армии РФ покинуло Херсон.

Перед этим ВСУ вновь нанесли удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.

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