«Очередной виток репрессий». Российские оккупанты планируют проведение рейдов в Херсоне — заместитель главы облсовета 28 октября, 16:34 В Херсоне оккупанты планируют проведение рейдов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют проведение рейдов в Херсоне, заявил заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

"После окончания текущей фазы переселения жителей правобережной Херсонщины, орки планируют проведение ряда рейдов в Херсоне", - написал он.

По его словам, главная цель рейдов — выявление среди отказавшихся уезжать тех, кто имеет активную патриотическую позицию.

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Чиновник добавил, что это очередной виток репрессий.

«Херсонцы, соблюдайте максимальную осторожность и минимизируйте ваше пребывание вне ваших домов», — заявил он.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.