ВС РФ обустроили склад боеприпасов в драмтеатре оккупированного Херсона — ГУР
Оккупанты хранят в здании театра артиллерийские снаряды (Фото:favoritekherson.co)
После уничтожения украинскими военными целого ряда баз и арсеналов ВС РФ российские войска решили использовать в качестве складов объекты городской инфраструктуры.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.
В частности, во временно оккупированном Херсоне захватчики обустроили склад боеприпасов в здании драматического театра в центре города.
«В здании Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась в ночь с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра», — рассказали в ГУР.
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