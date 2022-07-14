ВС РФ обустроили склад боеприпасов в драмтеатре оккупированного Херсона — ГУР 14 июля, 14:13 Оккупанты хранят в здании театра артиллерийские снаряды (Фото:favoritekherson.co)

После уничтожения украинскими военными целого ряда баз и арсеналов ВС РФ российские войска решили использовать в качестве складов объекты городской инфраструктуры.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.

В частности, во временно оккупированном Херсоне захватчики обустроили склад боеприпасов в здании драматического театра в центре города.

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«В здании Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась в ночь с 11 на 12 июля. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра», — рассказали в ГУР.

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