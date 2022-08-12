Оккупанты создают в Херсоне «медиашколу», чтобы набрать на работу пропагандистов — ОВА
В Херсонской области ситуация остается стабильно напряженной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты создают в Херсоне «медиашколу», чтобы набрать на работу пропагандистов.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Facebook.
В ведомстве добавили, что набранные на работу пропагандисты должны согласиться работать на захваченных телеканалах.
В ОВА заявили, что в Херсонской области продолжаются активные боевые действия, поэтому ситуация остается стабильно напряженной.
Особенно сложная ситуация в населенных пунктах, находящихся у линии фронта. Из-за взрывов и обстрелов пострадало местное население.
Также на территории области возникло много пожаров на полях и в лесных зонах.
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