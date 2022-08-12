Оккупанты создают в Херсоне «медиашколу», чтобы набрать на работу пропагандистов — ОВА

12 августа, 16:47
В Херсонской области ситуация остается стабильно напряженной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области ситуация остается стабильно напряженной (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты создают в Херсоне «медиашколу», чтобы набрать на работу пропагандистов.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в Facebook.

В ведомстве добавили, что набранные на работу пропагандисты должны согласиться работать на захваченных телеканалах.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426752692819899&set=a.290749183086918

В ОВА заявили, что в Херсонской области продолжаются активные боевые действия, поэтому ситуация остается стабильно напряженной.

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Особенно сложная ситуация в населенных пунктах, находящихся у линии фронта. Из-за взрывов и обстрелов пострадало местное население.

Также на территории области возникло много пожаров на полях и в лесных зонах.

https://www.youtube.com/watch?v=ExCG-krMYic&t=239s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пропаганда Херсон Война России против Украины

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