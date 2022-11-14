Плакаты Playboy и фекалии посреди кабинета: появилось видео с «бытом» оккупантов в Херсоне 14 ноября, 13:08 В Херсоне оккупанты создавали такой «быт», к которому привыкли в России (Фото:Кадр видео t.me/AFUStratCom)

В Сети появилось видео из штаба оккупантов в освобожденном Херсоне. Он был оборудован в областном управлении Национальной полиции.



Ролик опубликован в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

В помещении, где жили оккупанты, присутствовали все традиционные для них атрибуты: плакаты Playboy в шкафу и фекалии посреди кабинета.

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«Находки в главном управлении Нацполиции Херсона — реальное лицо руцкава мира и всей рашки в целом», — говорится в подписи к видео.

Также отмечается, что в подвальных помещениях управления полиции оккупанты обустроили пыточную. Через нее прошли немало несогласных с «режимом» местных жителей.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.



