Плакаты Playboy и фекалии посреди кабинета: появилось видео с «бытом» оккупантов в Херсоне
В Херсоне оккупанты создавали такой «быт», к которому привыкли в России (Фото:Кадр видео t.me/AFUStratCom)
В Сети появилось видео из штаба оккупантов в освобожденном Херсоне. Он был оборудован в областном управлении Национальной полиции.
Ролик опубликован в Telegram-канале СтратКом ВСУ.
В помещении, где жили оккупанты, присутствовали все традиционные для них атрибуты: плакаты Playboy в шкафу и фекалии посреди кабинета.
«Находки в главном управлении Нацполиции Херсона — реальное лицо руцкава мира и всей рашки в целом», — говорится в подписи к видео.
Также отмечается, что в подвальных помещениях управления полиции оккупанты обустроили пыточную. Через нее прошли немало несогласных с «режимом» местных жителей.
11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.
Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.
Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.