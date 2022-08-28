В Херсоне прогремел мощный взрыв: предварительно сообщается об уничтожении базы оккупантов

28 августа, 00:49
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Взрыв прогремел вблизи исправительной колонии № 90 (Фото:Мост)

Взрыв прогремел вблизи исправительной колонии № 90 (Фото:Мост)

Вечером в субботу, 27 августа, вблизи исправительной колонии № 90 в Херсоне прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает местное издание Мост.

От взрывов вылетели стекла в окнах самой колонии и соседних многоквартирных домов. По данным СМИ, на территории колонии № 90 оккупанты обустроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов.

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Местные жители отметили, что удар также был нанесен по промзоне, которая находится рядом с колонией — там армия РФ разместила технику и личный состав. Согласно предварительной информации, уничтожено много техники и живой силы врага.

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Днем 26 августа в Херсоне раздались взрывы с разницей в час, позже в соцсетях сообщили об ударах по Антоновскому мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=eB_yMQ0kdX0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Война в Украине Война России против Украины

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