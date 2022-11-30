В домах жителей Херсона начинает появляться вода — глава ОВА

30 ноября, 14:58
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Централизованного водоснабжения в Херсоне не было с 6 ноября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Централизованного водоснабжения в Херсоне не было с 6 ноября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В среду, 30 ноября, в домах жителей Херсона начало появляться централизованное водоснабжение.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Он уточнил, что пока воду подают с пониженным давлением.

«Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением», — добавил глава ОВА.

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Вода во всех районах Херсона исчезла еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, которые повредили российские оккупанты перед бегством.

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По состоянию на 29 ноября свет вернули почти половине жителей Херсона. Электроснабжение восстановили в центральной части города и микрорайонах ХБК, Шуменский, Таврический и Остров.

https://www.youtube.com/embed/xulgSNZ8CUs
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Водоснабжение

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