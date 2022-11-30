В домах жителей Херсона начинает появляться вода — глава ОВА 30 ноября, 14:58 Централизованного водоснабжения в Херсоне не было с 6 ноября (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В среду, 30 ноября, в домах жителей Херсона начало появляться централизованное водоснабжение.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Он уточнил, что пока воду подают с пониженным давлением.

«Из-за подачи напряжения к насосным станциям в домах херсонцев начинает появляться централизованное водоснабжение. В настоящее время воду подают с пониженным давлением», — добавил глава ОВА.

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Вода во всех районах Херсона исчезла еще 6 ноября, когда в городе были войска РФ. После освобождения областного центра 11 ноября городские службы начали постепенно работать над возвращением коммуникаций, которые повредили российские оккупанты перед бегством.

По состоянию на 29 ноября свет вернули почти половине жителей Херсона. Электроснабжение восстановили в центральной части города и микрорайонах ХБК, Шуменский, Таврический и Остров.