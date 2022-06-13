«Провал пропаганды». Жители Херсона проигнорировали празднование дня России
Оккупанты не смогли создать пропагандистскую картинку с «празднования» дня России в Херсоне (Фото:Сергей Хлань/facebook.com)
На захваченных территориях Херсонской области 12 июня оккупационные власти организовали празднование дня России, которые проигнорировали местные жители.
Об этом в эфире Радио Свобода рассказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
По его словам, накануне оккупационные власти попытались «сделать картинку выдачи российских паспортов».
«Паспорта получили два десятка человек во главе с Сальдо (назначенный российскими военными так называемый „глава“ администрации Херсонской области — ред.) и его сторонниками. Паспорт РФ — это билет в изоляцию. Желающих получить нет. Только есть желающие предателей и тех, кто занимает административные должности в так называемой оккупационной власти», — отметил Хлань.
Также он рассказал, что первая часть «праздника» была официальной в Потемкинском сквере, где выступал Сальдо.
«Но оккупанты даже не смогли сделать пропагандистскую картинку. Желающих прийти на это действо не было, только подвезенные люди были. Там было около трех десятков. И еще была часть людей, пришедшая исключительно за продуктовыми наборами», — сообщил Хлань.
На вторую часть «празднования», так называемый концерт на площади перед кинотеатром Юбилейный, херсонцы не пришли.
«Это был провал оккупационной пропаганды, они рассчитывали, что посмотреть концерт люди так придут, а люди не пришли вообще. Это ответ херсонцев на их отношение к оккупанту. Люди ненавидят российских оккупантов. Весь город Херсон и область к этому так называемому „празднику“ были оклеены открытками с направлением, куда нужно двигаться российским оккупантам», — подчеркнул Хлань.
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