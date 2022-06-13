«Провал пропаганды». Жители Херсона проигнорировали празднование дня России

13 июня, 12:12
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты не смогли создать пропагандистскую картинку с «празднования» дня России в Херсоне (Фото:Сергей Хлань/facebook.com)

Оккупанты не смогли создать пропагандистскую картинку с «празднования» дня России в Херсоне (Фото:Сергей Хлань/facebook.com)

На захваченных территориях Херсонской области 12 июня оккупационные власти организовали празднование дня России, которые проигнорировали местные жители.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

По его словам, накануне оккупационные власти попытались «сделать картинку выдачи российских паспортов».

Видео дня
Читайте также:
«Поздравили с днем России». Украинские военные сбили вражеский Су-34 под Изюмом

«Паспорта получили два десятка человек во главе с Сальдо (назначенный российскими военными так называемый „глава“ администрации Херсонской области — ред.) и его сторонниками. Паспорт РФ — это билет в изоляцию. Желающих получить нет. Только есть желающие предателей и тех, кто занимает административные должности в так называемой оккупационной власти», — отметил Хлань.

https://www.youtube.com/embed/fhAP_2i7xo0

Также он рассказал, что первая часть «праздника» была официальной в Потемкинском сквере, где выступал Сальдо.

Читайте также:
«С дном России». Власти РФ подарили жене убитого в Украине солдата пакет с маслом, крупой и открыткой — видео

«Но оккупанты даже не смогли сделать пропагандистскую картинку. Желающих прийти на это действо не было, только подвезенные люди были. Там было около трех десятков. И еще была часть людей, пришедшая исключительно за продуктовыми наборами», — сообщил Хлань.

На вторую часть «празднования», так называемый концерт на площади перед кинотеатром Юбилейный, херсонцы не пришли.

«Это был провал оккупационной пропаганды, они рассчитывали, что посмотреть концерт люди так придут, а люди не пришли вообще. Это ответ херсонцев на их отношение к оккупанту. Люди ненавидят российских оккупантов. Весь город Херсон и область к этому так называемому „празднику“ были оклеены открытками с направлением, куда нужно двигаться российским оккупантам», — подчеркнул Хлань.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X