Генштаб сообщил об уничтожении большого количества техники и оккупантов в Херсоне, Мелитополе и Токмаке 27 сентября, 07:22 Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни (Фото:Генштаб)

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники российских оккупантов в предыдущие дни.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.

В Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал.

В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

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В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

Ранее оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за минувшие сутки уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники.