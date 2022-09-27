Генштаб сообщил об уничтожении большого количества техники и оккупантов в Херсоне, Мелитополе и Токмаке

27 сентября, 07:22
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Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни (Фото:Генштаб)

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни (Фото:Генштаб)

Подтверждено успешное поражение личного состава и техники российских оккупантов в предыдущие дни.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.

В Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал.

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В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

Видео дня

В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

Ранее оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за минувшие сутки уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Херсон Мелитополь Война России против Украины

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