Генштаб сообщил об уничтожении большого количества техники и оккупантов в Херсоне, Мелитополе и Токмаке
Подтверждено успешное поражение личного состава и техники оккупантов в предыдущие дни (Фото:Генштаб)
Подтверждено успешное поражение личного состава и техники российских оккупантов в предыдущие дни.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.
В Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков Урал.
В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.
В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.
Ранее оперативное командование Юг сообщило, что на южном направлении за минувшие сутки уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники.