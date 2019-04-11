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В Херсоне люди спасли от приближающегося поезда застрявшую на переезде фуру - видео

Сегодня, 14:43
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В Херсоне люди спасли от приближающегося поезда застрявшую на переезде фуру - видео - фото

Скриншот с видео Сайт Гривна/YouTube

На помощь водителю грузовика пришли более десятка человек

Случайные очевидцы вытолкали с железнодорожного переезда в Херсоне грузовик, который застрял на нем как раз во время приближения поезда.

Соответствующее видео было обнародовано на сервисе YouTube.

Как видно на опубликованных кадрах, к застрявшей фуре сразу же поспешили более десятка водителей машин, остановившихся перед переездом, которые совместными усилиями сумели вытолкать ее за пределы путей до прибытия поезда.

Таким образом, благодаря неравнодушным людям удалось избежать масштабной железнодорожной катастрофы.

Теги:   Видео Херсон Переезд Грузовик Поезд

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