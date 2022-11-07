В Херсоне прекратили вещание пропагандистские каналы РФ, но вернулось украинское радио
В Херсоне начало ловить украинское радио (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские пропагандистские телеканалы. Также заработало украинское радио.
Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования ЮГ Владислав Назаров.
По его словам, каналы РФ в Херсоне прекратили вещать еще неделю назад.
По его словам, началось радиовещание Суспильного на 92.00 FM.
По данным Генштаба, в Херсоне российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям.
На прошлой неделе россияне сняли со здания ОДА в Херсоне свой триколор.
Кроме того, стало известно, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.
Тем не менее украинские военные считают, что столь показательное отступление может быть лишь хитростью.