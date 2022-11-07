В Херсоне прекратили вещание пропагандистские каналы РФ, но вернулось украинское радио

7 ноября, 10:06
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В Херсоне начало ловить украинское радио (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне начало ловить украинское радио (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские пропагандистские телеканалы. Также заработало украинское радио.

Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь оперативного командования ЮГ Владислав Назаров.

По его словам, каналы РФ в Херсоне прекратили вещать еще неделю назад.

По его словам, началось радиовещание Суспильного на 92.00 FM.

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По данным Генштаба, в Херсоне российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям.

На прошлой неделе россияне сняли со здания ОДА в Херсоне свой триколор.

Кроме того, стало известно, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Тем не менее украинские военные считают, что столь показательное отступление может быть лишь хитростью.

https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Российские телеканалы Радио Война России против Украины

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