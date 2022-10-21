Удар по переправе в Херсоне: в РФ заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста Клокова 21 октября, 10:57 Олег Клоков работал на Первом канале, Москва 24 и Russia Today (Фото:t.me/AFUStratCom)

В прокремлевских Telegram-каналах появилась информация о ликвидации во временно оккупированном РФ Херсоне российского пропагандиста Олега Клокова.

Как сообщается, ранее он работал на Первом канале, Москва 24 и Russia Today, а на захваченную РФ территорию Украины прибыл «развивать телеканал Таврия».

В РФ утверждают, что Клоков был уничтожен в результате ракетного удара из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, нанесенного ВСУ в ночь на пятницу, 21 октября.

Видео дня

Информация о новом ракетном обстреле Херсона появилась на фоне сообщений об вывозе из города местных коллаборантов и подготовке отступления российских войск.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

