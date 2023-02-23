В Херсоне критическая ситуация с отоплением из-за российского обстрела
Последствия российского обстрела Херсона, 21 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
В Херсоне в результате российского обстрела сложилась критическая ситуация с отоплением. Местные власти советуют жителям подготовить обогреватели и теплые вещи.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, ситуация «действительно тяжелая», а ночью в области ожидается мороз.
«Все службы будут работать круглосуточно над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели», — написал Прокудин.
Он также призвал жителей Херсонской области запастись водой, едой и необходимыми лекарствами из-за возможных российских обстрелов 23−25 февраля — на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.