В Херсоне критическая ситуация с отоплением из-за российского обстрела 23 февраля, 20:07 Последствия российского обстрела Херсона, 21 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Херсоне в результате российского обстрела сложилась критическая ситуация с отоплением. Местные власти советуют жителям подготовить обогреватели и теплые вещи.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, ситуация «действительно тяжелая», а ночью в области ожидается мороз.

«Все службы будут работать круглосуточно над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели», — написал Прокудин.

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Он также призвал жителей Херсонской области запастись водой, едой и необходимыми лекарствами из-за возможных российских обстрелов 23−25 февраля — на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.