В Херсоне к теплоснабжению подключили более 80% потребителей

11 января, 05:22
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Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

В освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключено 84% потребителей. Водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключены 84% потребителей», — сказал он.

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По словам Тимошенко, водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация более сложная.

«По состоянию на сейчас (10 января - ред.) только 25% населенных пунктов (области – ред.) с водой», — сообщил он.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Только за прошедшие сутки, 9 января, россияне 14 раз обстреливали город, область — 46 раз. Погибли двое местных жителей, еще двое получили ранения.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Отопление Херсон Война в Украине Война России против Украины

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