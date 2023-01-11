В Херсоне к теплоснабжению подключили более 80% потребителей
Херсон (Фото:Радио Свобода)
В освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключено 84% потребителей. Водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«К системе централизованного теплоснабжения в Херсоне подключены 84% потребителей», — сказал он.
По словам Тимошенко, водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация более сложная.
«По состоянию на сейчас (10 января - ред.) только 25% населенных пунктов (области – ред.) с водой», — сообщил он.
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Только за прошедшие сутки, 9 января, россияне 14 раз обстреливали город, область — 46 раз. Погибли двое местных жителей, еще двое получили ранения.