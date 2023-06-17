«Мафия черных перевозчиков». В Херсоне избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с затопленных территорий — видео 17 июня, 17:46 В Херсоне избили волонтера (Фото:скрин видео/Александр Прокудин/Telegram)

В Херсоне перевозчики избили известного в городе волонтера, который бесплатно помогал эвакуировать людей с затопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и волонтеры проекта Как поездочка, созданного для оказания гуманитарной помощи, перевозок людей из Херсона и области.

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Отмечается, что избиение произошло в пятницу, 16 июня.

«Произошло подлое нападение на всем вам известного волонтера, лидера нашей группы — Карена. Двое негодяев, которые явно имеют какую-то подготовку и навыки в рукопашном бою, напали вдвоем на него одного, сбили с ног и продолжили избивать пока он не мог подняться», — говорится в сообщении.

По данным волонтеров, нападавшие — это члены так называемой мафии черных перевозчиков, которые наживаются на беде людей, предоставляя услуги по вывозу людей из Херсона за солидную оплату.

«И, конечно, им совсем не нравится, что волонтеры бесплатно помогают людям с подобными перевозками и не дают им сполна поживиться на проблемах наших земляков», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в адрес потерпевшего и других волонтеров уже давно поступали угрозы с требованием прекратить вывоз людей и «не мешать их бизнесу».

Кроме того, по словам волонтеров, полицейские, которые прибыли на место инцидента, вели себя странно, дружески общались с нападавшими и они всячески намекали, что здесь нет никакого преступления.

По словам Прокудина, нападавшие уже установлены. С ними уже разбирается полиция. Правоохранители начали расследование по части 2 статьи 296 (Хулиганство). За это грозит до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет заключения.

Александр Прокудин отметил, что эвакуация для жителей региона пока бесплатная. «Не нужно платить тем, кто наживается на человеческой беде», — добавил он.