Россияне обстреляли Херсон во время выдачи гуманитарной помощи: есть раненые 25 марта, 15:46 Оккупанты ударили по городу во время выдачи гуманитарной помощи (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

В субботу, 25 марта, российские войска обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне в то время, когда там находились люди.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что ранения получили два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. Обоих доставили в больницу.

С момента освобождения города осенью 2022 года российские оккупанты методически обстреливают город. За прошедшие сутки, 24 марта, обстреляли Херсон из артиллерии и Градов, в результате чего погибли два человека.

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Всего за прошедшие сутки враг совершил 67 обстрелов Херсонщины, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и Градов.

